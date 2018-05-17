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Yiğitcan yeni başarılar için çalışıyor

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Ülkemizin başarılı sprinteri Yiğitcan Hekimoğlu, yaz sezonunda İspanya’da yapılacak 18. Akdeniz Oyunları ile Almanya’da gerçekleşecek 24. Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda başarı hedefliyor

Yiğitcan yeni başarılar için çalışıyor
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Ülkemiz adına, 2009 yılından bu yana ulusal ve uluslararası birçok ilke ve başarıya imza atan Sprinter Yiğitcan Hekimoğlu ve Antrenörü Celal Keleş yeni hedefler ve gurur vesilesi olacak başarılar için hazır. 2018 yaz atletizm  sezonunda koşulacak birçok yarış içinde ana hedef olarak belirledikleri 25 - 30 Haziran tarihlerinde  İspanya’nın Terragona şehrinde düzenlenecek   18. Akdeniz Oyunları  ve 7 - 12 Ağustos  tarihlerinde Almanya’nın  Berlin şehrinde gerçekleşecek 24. Avrupa Atletizm Şampiyonası yer almakta. Bu hedefler doğrultusunda koşulacak diğer yarışlar hazırlık amacı taşımakta olup en yüksek performansa ulaşmayı sağlamaları beklenmekte. 

Bu amaçla ekibimiz ENKA takımı ile   19 – 20  Mayıs’ta Mersin’de kulüpler Turkcell Süper Lig 1. Kademe Yarışmaları ile sezona başlayacak. Hemen arkasından ise  26 - 27 Mayıs’ta İngiltere - Birmingham şehrinde yapılacak olan Grup A Büyükler Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası  Yarışmaları’nda piste çıkacak. 

Yiğitcan Hekimoğlu geldikleri noktada daha iyisini yapmak için hazır hissettiğini ve ana hedeflere ulaşmak için gerekli performansa günü geldiğinde ulaşacağına inandığını belirtti. Antrenör Celal Keleş de çalışmalar ve sonucunda yaptıkları performans testlerinin geçen yıla göre daha iyi sonuçlar verdiğine değinerek beklentisinin yarışmalarda pist performansına yansıması olduğunu belirterek bunun için hazır olduklarını ifade etti.

 

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