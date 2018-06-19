Yiğitcan ve Keleş, çiçeklerle karşılandı

Başarılı atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu, Avusturya’nın Ried kentindeki LA-Stadion’daki Messe Ried Meeting’e katıldı.

100m seçmede 10.52’lik derecesiyle finale kalan sporcumuz Yiğitcan Hekimoğlu finalde 10.38’lik derecesiyle hem kendinin en iyi derecesini hem de KKTC rekorunu egale etmişti. Ardından Linz’e geçen sporcumuz Yiğitcan Hekimoğlu, Avusturya Top Meeting’de 200m yarışında 21.18’lik derecesiyle kendisinin en iyi decesini elde ederek 4. olmuştu.

Elde edilen başarıların ardından Yiğitcan Hekimoğlu ve antrenörü Celal Keleş dün saat 15:30’da adaya döndü. Hekimoğlu ve Keleş’i hava alanında Atletizm Federasyon başkanı Halil Samani ve as başkan Ersin Doğaç ile yönetim kurulu üyeleri çiçeklerle karşıladılar.