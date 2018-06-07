Yiğitcan, Romanya'da da kürsüye çıktı

Yğun çalışma ve yarış periodunda akdeniz oyunlarına hazırlanan Yiğitcan Hekimoğlu ve antrenörü Celal Keleş Bosna Hersek'te de kürsüye çıkmayı başardı. 9. Medunarodni atletiz meetingZenica 2018 Bosna Hersek yarışmalarında 100m de piste çıkan sprinterimiz Romanya'dan sonra burada da kürsüde yer almayı başardı. 10.52sn derece ile üçüncu sırada yeralmayı başaran Hekimoğlu 4 günde iki uluslararası organizasyonda Türkiye milli takımıyla yeraldı ve kürsüye çıkmayı başardı. Ekibimiz bu başarılı sonuçların ardından 7 haziranda adaya döndü.