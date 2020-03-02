Yiğitcan: Olimpiyat hedefi koymuş bir sporcuya sahip çıkamadınız

Milli atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu, devletin kendilerine yardım etmemesine büyük tepki gösterirlerken, “Dilinizde ambargo kelimesini sakız etmiş sizler, olimpiyat hedefi koymuş bir sporcuya bile sahip çıkamadınız” ifadelerini kullandı

Türkiye Milli Takımı adına yarışan ve olimpiyatlara gitme şansı bulunan atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu ile antrenörü Celal Keleş, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda devletin kendilerine yardım etmemesine büyük tepki gösterdiler.

Yiğitcan Hekimoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Kuzey Kıbrıs’ın acı gerçekleri... Uzun süredir kamuoyuyla paylaşmayı beklediğimiz hep inancımızın bir kez daha kırıldığı bu son adımda maalesef bir sporcunun hayali olan ve ona çok yaklaşan olimpiyat hedefi koymuş bir sporcu olarak sesleniyorum.

Hatta haykırıyorum! Yalnız bıraktınız. Bize ne başka ülkelerle ne de rakiplerle savaşmaya olanağı vermeden içimizde parçalamaya çalıştınız.Dilinizde bir ambargo kelimesi sakız etmiş sizler varken, biz ayağımıza paspas ederken sadece izlediniz. İzlemeye devam ediyorsunuz.

Sizler gençlere şuursuzca vaatler savururken spor branşında zirveyi hedef almış birine bile sahip çıkamazken, kalkın o bağlandığınız koltuklardan.

Yalnız bıraktınız.Onca umuda, emeğe, alın terine yazıktır.Haykırışım tüm bu sistemsiz sistemin içinde olan ve buna sebebiyet veren herkesedir.Yok ki bittik; yerlere düştük,Hayır!

Herkes tarihte hak ettiği yeri bulacaktır.Tüm sporcu kardeşlerimin ve antrenörlerin belki de sessiz çığlığı haykırışıdır bu.Bu şahıs meselesi değildir.Bu devlet meselesidir. Bu varoluş meselesidir.Bu dünyaya biz de buradayız deme şeklidir.Sadece üzgünüm...”