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Yiğitcan, Dūnya Şampiyonasına koşuyor

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Dūnya Şampiyonasına katılacak olan Türkiye Atletizm Milli Takımı kadrosunu belirleme de önemli bir rol oynayan ve Süper Lig yarışlarında atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu da yarıştı.

Yiğitcan, Dūnya Şampiyonasına koşuyor
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Necati KÜLAHLILAR 

Bursa’da düzenlenen yarışlarda 100m’de milli atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu, tūm rakiplarini geride bırakarak birinciliğe koşarken, Dūnya Şampiyonası hedefine de adım adım yaklaşmaya devam etti.

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