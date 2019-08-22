Yiğitcan, Dūnya Şampiyonasına koşuyor

Dūnya Şampiyonasına katılacak olan Türkiye Atletizm Milli Takımı kadrosunu belirleme de önemli bir rol oynayan ve Süper Lig yarışlarında atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu da yarıştı.

Necati KÜLAHLILAR Bursa’da düzenlenen yarışlarda 100m’de milli atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu, tūm rakiplarini geride bırakarak birinciliğe koşarken, Dūnya Şampiyonası hedefine de adım adım yaklaşmaya devam etti.