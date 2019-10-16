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Yiğitcan da maratonda koşacak

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Avrupa ve Dünya çapında önemli başarılara imza atan rekortmen atlet Yiğitcan Hekimoğlu, Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonunda bu yıl da koşacak

Yiğitcan da maratonda koşacak
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Başarılı Kıbrıslı Türk atlet Yiğitcan Hekimoğlu da 20 Ekim'deki Lefkoşa Maratonuna katılacak.Avrupa ve Dünya çapında önemli başarılara imza atan rekortmen atlet Yiğitcan Hekimoğlu, 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonuna bu yıl da katılıyor.

Hekimoğlu: Buradaki atmosferin güzelliği bir başka

Yiğitcan Hekimoğlu Başkan Harmancı’ya böylesi bir organizasyonu gerçekleştirmesinden ötürü kutlarken, güzel amaçlara hizmet eden bu tür sosyal sorumluluk projelerinde her zaman yer almaya çalıştığını vurguladı.

“Kıbrıs Türk toplumu olarak bu organizasyonu 20 Ekim’de yine sahipleneceğimiz, çok güzel bir atmosfer olacak. Avrupa ve Dünya şampiyonalarında yarışmış biri olarak buradaki atmosferin güzelliğinin bir başka olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Başkan Harmancı: “Şampiyonu yine maratonda görmek büyük mutluluk”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise Yiğitcan’ın bu ülkenin bağrından yetişen, saygı duyulan, örnek bir sporcu olduğuna vurgu yaparken, şampiyonu maratonda her zamanki gibi yanlarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Yiğitcan’ın başarıları ile her zaman gurur duyduğunu ve gençlere ışık olduğunun altını çizen Başkan Harmancı, bu büyük başarıları ve yoğunluğu içerisinde kendisinin böylesi sosyal sorumluluk projelerine katılmasının da örnek ve çok değerli bir yaklaşım olduğunu söyledi.

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