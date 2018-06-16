Yiğitcan, bu kez 200 metre’de derece yapmak istiyor

Avusturya'nin Ried kasabasında yapılan Messe Ried Meeting yarışmalarında 100m'de kariyer derecesi olan 10.38 sn koşarak KKTC rekorunu egale ederek formunda olduğunu gösteren milli atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu, Antrenörü Celal Keleş ile Austrian Top Meeting yarışmaları için Linz şehrine gitti. Burada 200m için piste çıkacak olan başarılı sprinter bu yıl ilk kez koşacağı mesafede 21.00sn'nin altına inmeye çalışacak.