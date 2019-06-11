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Yiğitcan Bosna'da piste çıkıyor

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Yiğitcan Bosna'da piste çıkıyor
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Uluslararası birçok madalya ve başarıya sahip rekortmen atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu ve Antrenörü Celal Keleş, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Atletizm şampiyonası hedefiyle sürdürdükleri çalışmaları kapsamında sezonun ilk uluslararası yarışmasında Bosna'da piste çıkıyorlar.

Yaklaşık 6 hafta önce küçük bir sakatlık yaşayan Hekimoğlu risk almamak adına Japonya'da düzenlenen Dünya Bayrak Şampiyonası'nda Türkiye Atletizm takımıyla birlikte yeralmış ancak yarışmamıştı.   

12 Haziran'da piste çıkacak olan Hekimoğlu böylelikle hazırlıklar kapsamında bu yıl ilk uluslararası yarışını koşacak.

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