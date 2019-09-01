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Yiğitcan, Balkan Şampiyonası’nda koşacak

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Yiğitcan Hekimoğlu, Türkiye Milli Takımı ile Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonasında yer alacak

Yiğitcan, Balkan Şampiyonası’nda koşacak
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KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı ülkemiz elit atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu, Türkiye Milli Takımı ile Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda yer alacak.

Balkan Atletizm Birliği tarafından bu yıl 72’ncisi düzenlenen Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası 2-3 Eylül tarihlerinde Bulgaristan’ın Pravets şehrinde düzenlenecek. Organizasyonda yer alan Türkiye Milli Takımı adına ülkemiz elit atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu da piste çıkacak.

Dünya Şampiyonası öncesinde Türkiye 41 atletle organizasyonda yer alırken Yiğitcan Hekimoğlu 200 metre branşında mücadele edecek.

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