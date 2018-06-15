Yiğitcan, Avusturya’da rekorunu egale etti

Akdeniz Oyunları hedefiyle çalışmalarını sürdüren Yiğitcan Hekimoğlu ve Antrenörü Celal Keleş Türkiye Atletizm Federasyonunun desteğiyle Avusturyanın Ried kentinde dün katıldığı Messe Ried Meeting yarışmasında piste çıktı. Finale kalan Hekimoğlu 10.38’lik derecesiyle KKTC rekorunu egale ederken üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.
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