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Yiğitcan, Avusturya'da hazırlanıyor

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Yiğitcan, Avusturya'da hazırlanıyor
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Akdeniz oyunları hedefiyle çalışmalarını sürdüren Yiğitcan Hekimoğlu ve antrenörü Celal Keleş türkiye Atletizm Federasyonunun desteğiyle Avusturyanın Ried ve Linz şehirlerinde yapılacak iki yarışmada hazırlıklarına devam edecek. Bilindiği üzere Akdeniz oyunları kadrosuna girmeyi başardıktan sonra form grafiğini korumak ve iyileştirmek adına çalışmlarını yoğun bir şekilde devam ettiren temsilcilerimiz bu amaçla uluslar arası yarış koşarak tecrübe ve performansını arttırmayı amaçlıyor. Bugün Ried'de MESSE RİED MEETİNG yarışmalarında  saat 17.40 (KKTC 18.40) 'ta piste cıkacak olan Hekimoğlu finale kalması durumunda 19.30 (KKTC 20.30)'da final için piste çıkacak. 

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