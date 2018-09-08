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Yiğitcan, Avrupa’yı başarıyla temsil etti

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Yiğitcan, Avrupa’yı başarıyla temsil etti
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Başarılı sprinterimiz Yiğitcan Hekimoğlu, Çekya'nın Ostrava şehrinde IAAF Kıtalararası Dünya Kupası Yarışmaları’nda Avrupa Kıtası’nı temsil etti. IAAF Kıtalararası Dünya Kupası’nda, Yiğitcanlı Türkiye, 38,07’lik derecesiyle Amerika’nın gerisinde ikinci gelerek önemli bir başarıya imza attı.

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