Yiğitcan, Avrupa için pistte

Başarılı sprinterimiz Yiğitcan Hekimoğlu 8-9 Eylül tarihlerinde IAAF Kıtalararası Dünya Kupası Yarışmaları için antrenörü Celal Keleş ile birlikte gittiği Çekya'nın Ostrava şehrinde bugün Avrupa Kıtası’nı temsilen piste çıkacak. Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda dünyada bu yılın en iyi 3. derecesini 37.98sn ile gerçekleştiren ve İslam Oyunları ile Akdeniz Oyunları’ndan sonra, Avrupa Gümüş madalyasını da Türkiye rekoru kıran Türkiye 4x100m takımı yeni bir başarıya IAAF Kıtalararası Dünya Kupası’nda ulaşmayı hedefleyecek. Yarış bugün KKTC saati ile 18.55'te başlayacak.