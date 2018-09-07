banner107
Gıdaların besin değeri nasıl yükseltilir?
Gıdaların besin değeri nasıl yükseltilir?
33 0
Oyunseverlerin dört gözle beklediği 10 oyun
Oyunseverlerin dört gözle beklediği 10 oyun
9 0
Gençler kendilerini evlerinde hissedecek
Gençler kendilerini evlerinde hissedecek
44 0
Lua Lua saltoları Doğan için atacak
Lua Lua saltoları Doğan için atacak
185 0
Kıbrıslı Türkler WRC’de
Kıbrıslı Türkler WRC’de
39 0
Şenkayalar anı maçı, Cihangir'in
Şenkayalar anı maçı, Cihangir'in
112 0
Japonya'da Jebi Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor
Japonya'da Jebi Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor
134 0
Bu tabelalarla rezil oluyoruz
Bu tabelalarla rezil oluyoruz
200 0
banner82
banner147

Yiğitcan, Avrupa için pistte

banner27

Yiğitcan, Avrupa için pistte
banner137

Başarılı sprinterimiz Yiğitcan Hekimoğlu 8-9 Eylül tarihlerinde IAAF Kıtalararası Dünya Kupası Yarışmaları için antrenörü Celal  Keleş ile birlikte gittiği Çekya'nın Ostrava şehrinde bugün Avrupa Kıtası’nı temsilen piste çıkacak. Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda dünyada bu yılın en iyi 3. derecesini 37.98sn ile gerçekleştiren ve İslam Oyunları ile Akdeniz Oyunları’ndan sonra, Avrupa Gümüş madalyasını da Türkiye rekoru kıran Türkiye 4x100m takımı yeni bir başarıya IAAF Kıtalararası Dünya Kupası’nda ulaşmayı hedefleyecek. Yarış bugün KKTC saati ile 18.55'te başlayacak.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.