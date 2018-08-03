banner107
Apple'ın piyasa değeri 170 ülkeyi geride bıraktı
Apple'ın piyasa değeri 170 ülkeyi geride bıraktı
6 0
Yara izi neden deriden farklıdır?
Yara izi neden deriden farklıdır?
49 0
Haskasap, Riga’da yan verecek
Haskasap, Riga’da yan verecek
21 0
"Damacanadaki güvenlik bandına önemle dikkat edin"
94 0
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi çözüldü
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi çözüldü
22 0
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
43 0
Dumlupınar resmen sahada
Dumlupınar resmen sahada
219 0
17 0
banner82
banner147

Yiğitcan, Avrupa Atletizm Şampiyonası’na hazır

banner27

Yiğitcan Hekimoğlu, Avrupa Atletizm Şampiyonası hazırlılarını tamamlarken, 6 Ağustos'ta Jack Ali Harvey ve Emre Barnes ile birlikte elemelerde piste çıkacak

Yiğitcan, Avrupa Atletizm Şampiyonası’na hazır
banner137

Rekortmen atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu ve antrenörü Celal Keleş, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İstanbul’daki çalışmalarını tamamladılar.

Türkiye Milli Takımı ile yoğun çalışma temposu içerisine giren Yiğitcan, 4x100m takımıyla madalya kazanmayı hedefleyecek.

Sezon içerisinde başarılı bir performans sergileyen sporcumuz, 100m'de Avrupa Şampiyonası’na katılım barajını geçmişti. Bu nedenle Yiğitcan, Avrupa Şampiyonası’nda 4x100m yanında, 100m'de de yarışma hakkı kazanmıştı. Yiğitcan, 6 Ağustos'ta Jack Ali Harvey ve Emre Barnes ile birlikte Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 100m'de elemelerde piste çıkacak.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.