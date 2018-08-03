Yiğitcan, Avrupa Atletizm Şampiyonası’na hazır

Yiğitcan Hekimoğlu, Avrupa Atletizm Şampiyonası hazırlılarını tamamlarken, 6 Ağustos'ta Jack Ali Harvey ve Emre Barnes ile birlikte elemelerde piste çıkacak

Rekortmen atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu ve antrenörü Celal Keleş, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İstanbul’daki çalışmalarını tamamladılar.

Türkiye Milli Takımı ile yoğun çalışma temposu içerisine giren Yiğitcan, 4x100m takımıyla madalya kazanmayı hedefleyecek.

Sezon içerisinde başarılı bir performans sergileyen sporcumuz, 100m'de Avrupa Şampiyonası’na katılım barajını geçmişti. Bu nedenle Yiğitcan, Avrupa Şampiyonası’nda 4x100m yanında, 100m'de de yarışma hakkı kazanmıştı. Yiğitcan, 6 Ağustos'ta Jack Ali Harvey ve Emre Barnes ile birlikte Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 100m'de elemelerde piste çıkacak.