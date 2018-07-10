Yedidalga'da koşup yüzecekler

Hasan İLKER

Aspava Spor Kulübü aquatlon yarışı düzenliyor. 15 Temmuz'da Yedidalga'da bulunan Aspava Restaurant'ta düzenlenecek olan yarış 3 ayrı kategoride gerçekleşecek. Küçükler parkuru 300m koşu, 200m yüzme ve 300m koşudan oluşacak. Büyük bayan ve erkekler kategorileri 2.5km koşu, 1km yüzme ve 2.5km koşu şeklinde yapılacak. Yarışa katılım ücretsiz olurken, tüm triatlon sporuna gönül vermiş sporcular yarışa davet edildiler. Aspava Spor Kulübü başkanı Mustafa Korkut yarış kayıtlarının aynı gün Aspava Resturant'ta saat: 7.15'te açılacağını, küçüklerin yarış saatinin 08:00 olacağını açıkladı. Korkut, büyük bayan ve erkeklerin yarışının ise 08:30'da start alacağını dile getirdi.