YDÜ zorlanmadı

KKTCBF Basketbol Süper Ligi'nde Yakın Doğu Üniversitesi, ağırladığı Soyerspor’u zorlanmadan, 29 sayı farkla 83 – 54 mağlup ederek, ilk devreyi namağlup lider tamamladı.
İlk 3 periyotta rakibine büyük üstünlük kuran Yakın Doğu Üniversitesi farkı açarken, Soyerspor son periyotta rakibini geçse de mağlubiyete razı oldu.
Yakın Doğu Üniversitesi’nde Palmer 25 sayıyla maçın en skorer adamı olurken, Halil Kutruza 20, İhsan ise 15 sayıyla skora katkı yaptılar. Soyerspor’da 24 sayı atan Abasi dikkat çekti.