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YDÜ ve DAÜ şampiyon

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Büyük kadınlarda Doğu Akdeniz Üniversitesi, büyük erkeklerde Yakın Doğu Üniversitesi şampiyon oldu

YDÜ ve DAÜ şampiyon

Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler 2. Ayak Final Yarışları dün Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yapılan son gün yarışları ile tamamlandı.

Büyük kadınlarda Doğu Akdeniz Üniversitesi, büyük erkeklerde Yakın Doğu Üniversitesi şampiyon oldu.İki gün süren yarışlar sonunda kadınlarda Yakın Doğu Üniversitesi ikinci, Elit Spor Kulübü üçüncü oldu. Erkeklerde Girne Amerikan Üniversitesi ikinci olurken, Doğu Akdeniz Üniversitesi üçüncü ve Tüfekçi Spor Kulübü dördüncü oldu. Yarışların adından düzenlenen törenle takımlara madalya ve kupaları takdim edildi.

Büyük Kadınlar Genel Puanlama

1. Doğu Akdeniz Üniversitesi (10674 Puan)

2. Yakın Doğu Üniversitesi (10518 Puan)

3. Elit Spor Kulübü (3822 Puan)

Büyük Erkekler Genel Puanlama

1. Yakın Doğu Üniveritesi (8643 Puan)

2. Girne Amerikan Üniveritesi (6736 Puan)

3. Doğu Akdeniz Üniversitesi (2551 Puan)

4. Tüfekçi Spor Kulübü (580 Puan)

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