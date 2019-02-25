YDÜ sporcusu Yalçınkaya, Avrupa yolcusu

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Mersin'de gerçekleştirilen "Seyfi Alanya Atmalar Kış Şampiyonası" disk atma branşında 55.75'lik derecesi ile Türkiye Şampiyonu olan YDÜ’lü milli sporcusu Yusuf Yalçınkaya, Türkiye Milli Takımı'na seçildi. Yusuf Yalçınkaya 9-10 Mart 2019 tarihleri arasında Slovakya'da düzenlenecek olan "19. Avrupa Atmalar Kış Kupası"nda Türkiye Milli Takımı adına yarışacak.