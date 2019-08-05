YDÜ sporcusu Türkiye şampiyonu

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) sporcusu Yusuf Yalçınkaya, Türkiye şampiyonu oldu. Bursa'da yapılan Büyükler Türkiye Şampiyonasında Disk atma branşında YDÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve sporcusu Yusuf Yalçınkaya 58.07 cm derecesi ile birinci gelerek Türkiye Şampiyonu oldu.