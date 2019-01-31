YDÜ atletleri, İstanbul’da yarışacak

KKTC Milli Takımı’na seçilen YDÜ sporcuları Dilek İyihasırcı, Mustafa Yorulmaz ve Cemkan Aslantaş; antrenörleri Ferhat Sakallı ve kafile başkanı Halil Samani eşliğinde Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2-3 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul’da düzenleyeceği Büyükler Türkiye Salon Şampiyonası’na katılmak üzere dün adadan ayrıldı. Kafile Türkiye’ye gitmeden önce YDÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç Dr. Hakan Atamtürk’ü ziyarette bulunan sporcular, Dilek İyihasırcı 60 m ve 60 m Engelli, Mustafa Yorulmaz 60 m ve Uzun Atlama, Cemkan Aslantaş 60 m branşlarında mücadele edecek.