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YDÜ, atletizmde gururlu

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YDÜ, atletizmde gururlu

KKTC Atletizm Federasyon'nun düzenlediği 16-18 yaş Türkiye Salon Seçmeleri yarışında Yakın Doğu Üniversitesinin (YDÜ) 3 sporcusu derece elde etti.
U 18 kategorisinde Nevin Oklu gülle atmada derecesi 11.43, U 18 kategorisinde Ayben Araboğlu yüksek atlama derecesi 1.55 ve U 16 kategorisinde Gürsu Gülerler Uzun atlama 5.76 ve Engel atlamada 9.46 derece yaptılar.

Sporcular dün antrenörleri Niyazi Serhaner ve Özgür Kıralp ile birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk'ü ziyaret ederek, mutluluklarını paylaştılar.

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