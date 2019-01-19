YDK atletleri, Türkiye’de koşuyor

Yakın Doğu Koleji’nden 7 sporcu barajı geçerek, KKTC Milli Takımı adına Türkiye salon yarışlarında koşuyorlar

Yakın Doğu Koleji Atletizm Takımı sporcuları KKTC Atletizm Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Türkiye Salon Seçmeleri Baraj yarışlarında U14-U16 ve U18 yaş kategorilerinde başarı elde ederek Türkiye Salon yarışmalarına katılmaya hak kazandı.

Türkiye Salon yarışmalarında yarışacak olan sporcuları belirlemek için Atatürk Stadı’nda organize edilen salon seçme yarışlarında, Yakın Doğu Koleji’nden 7 sporcu barajı geçerek KKTC Milli Takımı adına Türkiye salon yarışlarında ülkesini ve okulunu temsil etmenin gururunu yaşıyorlar.

İstanbul’da başlayan yarışlar için U16-U14 yaş kafilesi Türkiye’de yarışırlarken, 17 Şubat’ta yapılacak yarışlara, Yakın Doğu Koleji’nden U18 yaş kafilesi ise 17 Şubat’ta gidecek.

Öğrenciler müdüre başarı sözü verdi

Yakın Doğu Koleji Müdürü Asım İdris, Türkiye Salon Seçmeleri yarışlarında başarı elde eden sporcuları makamında kabul ederek tebrik etti. Elde edilen derecelerin mimarları olan antrenörleri de tebrik eden Asım İdris, sporcuların başarılarının devamını diledi.

Yarışlara yüksek bir motivasyonla gideceklerini ifade eden öğrenciler de başarılı olacaklarına dair güven belirttiler.