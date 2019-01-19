banner255
Engelsiz yürekler farklı başladı
Engelsiz yürekler farklı başladı
2 0
İster Demleyip İçin İster Banyosunu Yapın
İster Demleyip İçin İster Banyosunu Yapın
42 0
 
Yeni modeller görücüye çıktı
Yeni modeller görücüye çıktı
17 0
KTSYD kupaları UKÜ ve GG’nin
KTSYD kupaları UKÜ ve GG’nin
18 0
Futsalın şampiyonu LTL
Futsalın şampiyonu LTL
59 0
Yasaklanan Kitaplar Listesi
Yasaklanan Kitaplar Listesi
45 0
Perde ciğeri kış aylarında yoğun ilgi görüyor
Perde ciğeri kış aylarında yoğun ilgi görüyor
88 0
banner82

YDK atletleri, Türkiye’de koşuyor

banner27

Yakın Doğu Koleji’nden 7 sporcu barajı geçerek, KKTC Milli Takımı adına Türkiye salon yarışlarında koşuyorlar

banner210
YDK atletleri, Türkiye’de koşuyor
banner215

Yakın Doğu Koleji Atletizm Takımı sporcuları KKTC Atletizm Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Türkiye Salon Seçmeleri Baraj yarışlarında U14-U16 ve U18 yaş kategorilerinde başarı elde ederek Türkiye Salon yarışmalarına katılmaya hak kazandı.

Türkiye Salon yarışmalarında yarışacak olan sporcuları belirlemek için Atatürk Stadı’nda  organize edilen salon seçme yarışlarında, Yakın Doğu Koleji’nden 7 sporcu barajı geçerek KKTC Milli Takımı adına Türkiye salon yarışlarında ülkesini ve okulunu temsil etmenin gururunu yaşıyorlar.

İstanbul’da başlayan yarışlar için U16-U14 yaş kafilesi Türkiye’de yarışırlarken, 17 Şubat’ta yapılacak yarışlara, Yakın Doğu Koleji’nden U18 yaş kafilesi ise 17 Şubat’ta gidecek.

Öğrenciler müdüre başarı sözü verdi

Yakın Doğu Koleji Müdürü Asım İdris, Türkiye Salon Seçmeleri yarışlarında başarı elde eden sporcuları makamında kabul ederek tebrik etti. Elde edilen derecelerin mimarları olan antrenörleri de tebrik eden Asım İdris, sporcuların başarılarının devamını diledi.

Yarışlara yüksek bir motivasyonla gideceklerini ifade eden öğrenciler de başarılı olacaklarına dair güven belirttiler.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.