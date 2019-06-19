Yalçınkaya, İtalya'da yarışacak

Disk atma branşında Türkiye Milli Takımına seçilen Yusuf Yalçınkaya, 3-14 Temmuz tarihleri arasında İtalya'da yarışacak

Yakın Doğu Üniversitesi sporcusu Yusuf Yalçınkaya, disk atma branşında yine Türkiye Milli Takımına seçildi.Yusuf Yalçınkaya, 3-14 Temmuz tarihleri arasında İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenecek olan Dünya Üniversiteler arası Yaz Oyunlarında hem Türkiye Milli Takımını hem de Yakın Doğu Üniversitesini temsil edecek.