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Yalçınkaya, İtalya'da yarışacak

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Disk atma branşında Türkiye Milli Takımına seçilen Yusuf Yalçınkaya, 3-14 Temmuz tarihleri arasında İtalya'da yarışacak

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Yalçınkaya, İtalya'da yarışacak
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Yakın Doğu Üniversitesi sporcusu Yusuf Yalçınkaya, disk atma branşında yine Türkiye Milli Takımına seçildi.Yusuf Yalçınkaya, 3-14 Temmuz tarihleri arasında İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenecek olan Dünya Üniversiteler arası Yaz Oyunlarında hem Türkiye Milli Takımını hem de Yakın Doğu Üniversitesini temsil edecek.

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