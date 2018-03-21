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Vahşi doğada koşacaklar

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Uluslar üstü bir rekabet olan ve Cyprus Trail Runners ile Run Wild Team tarafından gerçekleştirilen Run Wild (Vahşi Koşu), yeniden başlıyor

Vahşi doğada koşacaklar
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Kıbrıs'ta çok uluslu bir grup gönüllü sporcunun aynı çatı altında toplandığı Cyprus Trail Runners ve Run Wild Team tarafından gerçekleştirilen Vahşi Koşu (Run Wild) kısa bir aradan sonra yeniden koşuluyor.

Kıbrıs'ın dört bir yanından birçok farklı ülkeden  sporcunun katılacağı yarış, 1 Nisan Pazar günü saat 10.00'da Bellapais Ambelia Village'de başlayacak ve aynı yerde bitecek. Powerade ana sponsorluğunda Cyprus Outdoor Shop ve Lestello'nun da desteklediği yarış, Girne dağlarında 10 ve 25 kilometre olarak iki farklı etapta koşulacak.  Keyifli bir rekabet yaratması beklenen yarışı, Cyprus Aerial Productions havadan çekim yaparak ölümsüzleştirecek. Ünlü doğa fotoğrafçısı Bryan Peazon yarış boyunca sporcuları fotoğraflayacak.

Bitirenlere ödüllerin ve madalyaların verileceği yarışa katılım için, organizasyonun resmi facebook sayfasından veya yarış günü kayıt masasından kayıt yapılabilecek. Ayrıca bit.ly/runwildkyrenia adresinden detaylı bilgiye de ulaşılabiliyor.

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