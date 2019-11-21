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Üstel: Yiğitcan ile gurur duyuyoruz

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Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu’nu kabul eden Bakan Ünal Üstel,Yiğitcan ile gurur duyduklarını açıklarken, Yiğitcan, 2020 olimpiyat hedefi için çalıştığını söyledi

Üstel: Yiğitcan ile gurur duyuyoruz

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu’nu kabul etti.Bakanlık açıklamasına göre, Yiğitcan Hekimoğlu kabulde yaptığı konuşmada, 2020 olimpiyat hedefi için çalıştıklarını, devlet büyüklerinin kendilerini kabul edip, desteklemesinin önemli ve değerli olduğunu söyledi.

“Uluslararası arenada elde edilen başarılarda Kıbrıs Türkü’nün varlığını ve bütünlüğünü ispat etmemiz ve bunun bir parçası olmak onur verici” diyen Hekimoğlu, büyüklerinin desteğiyle daha iyi noktalara gelebileceğine inandığını dile getirdi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ise, uluslararası başarılara imza atan Hekimoğlu’nu takip ettiklerini ve kendisi ile gurur duyduklarını söyledi.

Hekimoğlu'nun bugüne kadar bir çok yarışta başarı sağladığını belirten Üstel, bu başarıların ülkedeki gençlere büyük bir örnek ve motivasyon olmasını temenni etti.Yiğitcan için üzerlerine düşecek her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirten Üstel, Yiğitcan’ın başarılarının ülkenin tanıtımı açısından da önemli olduğunu dile getirdi. Üstel, Yiğitcan’ın 2020 Temmuz ayında yapılacak olimpiyatlara katılıp başarılı olmasını da diledi.

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