Uluslararası onaylı maratonda çipli sistem dönemi

LTB Başkanı Mehmet Harmancı 9’uncusu yapılacak Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor maratonunda sportif olarak ilk kez çipli sisteme geçileceğini ve elektronik bir ölçüm sistemi ile neticeleri belirleyeceğini açıkladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 21 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu için ile spor basını temsilcileri ile bir araya geldi.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ne (KTSYD)bağlı üyeler maratona katılım işlemlerini tamamladıktan sonra LTB Mimar Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda Başkan Harmancı ile bir araya geldiler.

BAŞKAN HARMANCI: TAM MARATON STATÜSÜNE GEÇİLDİ

LTB Başkanı Mehmet Harmancı basın toplantısında maraton hakkında detaylı bilgiler verdi. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 9’uncusu yapılacak Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor maratonun 2014 yılından itibaren aralıksız şekilde düzenlendiğini ve her yıl hem içerik hem de katılım sayısının arttığını belirtti.

Başkan Harmancı, sportif olarak ilk kez çipli sisteme geçileceğini ve bunun bir ilk olacağını belirterek, Türkiye’den gelecek firmanın hazırlıklarını tamamlayarak elektronik bir ölçüm sistemi ile neticeleri belirleyeceğini ifade etti.

“ÇİPLİ SİSTEM SAYESİNDE HİÇBİR DERECE TARTIŞILMAYACAK”

Başkan Harmancı, “10 ve 21 kilometrede hiçbir derecenin tartışılmayacak, kestirme yapılma ihtimalinin ortadan kaldırılacağı bir sisteme geçilecek. Kimse haksızlığa uğradım diyemeyecek. Bu yüksek maliyetli bir sistem ama uluslararası onay ve maratonun daha fazla saygınlık kazanmasını için kaçınılamazdı.” dedi.

“10 VE 21 KM YANINDA 42 KM PARKURU DA ULUSLARARASI ONAY ALMIŞTIR”

“10 ve 21 kmparkurlarımız tüm dünyada tanınan ve bilinen parkurlar olacaktır. Gelecek yıl 18 Ekim’de koşulacak maraton için 42 km parkuru da aynı onayı almıştır.

Uluslararası yarış sıralamalarında yer alacak ve buralarda elde edilecek dereceler kabul görecektir. Bunu Atletizm Federasyonu iş birliği ile başarmıştık. Gelecek yıllardan itibaren yurt dışından çok daha fazla uluslararası sporcuları ağırlayacağız.”

Tüm bunlar yanında maratonun her yıl toplumsal bir ihtiyacın karşılanması için koşulduğunu ve Kıbrıs Türk halkının maratonu hem sportif anlamda değerlendirirken aynı zamanda el ele vermenin ve dayanışmanın bir sembolü olarak görmektedir.

Bu yıl da eğitimde fırsat eşitliği yaratman için LTB El Ele Kreşi için 20 Ekim’de hep beraber Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor maratonuna 7.000’in üzerinde katılım beklediklerini belirtti. Başkan Harmancı 20 Ekim’de maratonun kendi katılım rekorunu bir kez daha kıracağına yürekten inandığını belirtti.

GÜRKAN: MARATONA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

KTSYD Başkanı Burhan Gürkan da konuşmasında LTB’yi her yıl daha iyi seviyeye taşıdığı maraton organizasyonundan ötürü kutlarken, her yıl ilginin arttığı bu maratona dernek olarak ellerinden gelen katkıyı koymaya hazır olduklarını belirtti.

Gürkan, artık uluslararası onay da alan maratonun bu yıl çocuklar için koşulmasının da çok güzel bir amaç oluşturduğunu ifade ederek, spor yazarlarının da maratona gereken desteği vermeye devam edeceğini belirtti.