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Ukrayna Atletizm Milli Takımı ülkemizde

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Ukrayna Atletizm Milli Takımı, Mart ayında Seul’da düzenlenecek uluslararası maratona ülkemizde hazırlanıyor

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Ukrayna Atletizm Milli Takımı ülkemizde
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Ukrayna Atletizm Milli Takımı çalışmalarını KKTC’de sürdürüyor. Son 4 yıldır antrenmanları için Kuzey Kıbrıs’ı tercih eden Ukrayna Atletizm Milli Takımı, özellikle ülkemizin havasının avantajından faydalanıyor.

Ukrayna Atletizm Milli Takımı, Kaptanı Aleksandr, “Ukrayna’daki kötü hava şartlarından dolayı antrenman yapamıyoruz. Bu yüzden arkadaş tavsiyesi üzerine son 4 yıldır Kuzey Kıbrıs’ı tercih ediyoruz” dedi.

Avrupa mevsimsel yarışmalarda birçok birincilik derecesi bulunan Aleksandr, “Günde 2 defa antrenman yapıyoruz. Bunun dışındaki zamanlarımızda Kuzey Kıbrıs’ı keşfederek ve dinlenerek geçiriyoruz. Takım olarak Mart ayında Seul’da düzenlenecek uluslararası maratona hazırlanıyoruz. Daha sonra Dünya Olimpiyatları için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. Kuzey Kıbrıs’ın hakkındaki düşüncelerini de ifade eden Ukraynalı Atlet, “Kuzey Kıbrıs halkı çok sıcak kanlı, burada herhangi bir sıkıntımız olduğunda herkes yardım etmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.(MHA)

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