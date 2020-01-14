Türkiye’de yarışmak için koştular

2020 sezonu Salon Olimpik Deneme Yarışları Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda yapılırken, U14, U16, U18 kadınlar ve erkekler, U20 kadınlar ve erkeklerile büyük kadınlar ve erkekler kategorilerinde yarışmalar gerçekleştirildi

Atletizm Federasyonu, 2020 sezonu Salon Olimpik Deneme Yarışları düzenledi. Yarışlar dün Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda yer aldı.

Yarışlar U14 (2007 – 2008 doğumlu 14 yaş altı kızlar ve erkekler), U16 (16 yaş altı kızlar ve erkekler), U18 kadınlar ve erkekler (2003 – 2004 doğumlu), U20 kadınlar ve erkekler (2001 – 2002 doğumlu) ile büyük kadınlar ve erkekler (2000 doğumlular ve daha büyükler) kategorilerinde yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenecek olan salon yarışmalarına katılacak atletlerin belirlenmesi amacı ile düzenlenen yarışmalar sonunda katılım hakkı elde edecek olan sporcular ilerleyen günlerde açıklanacak.