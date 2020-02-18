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Türkiye’de yarışmak için attılar

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Türkiye’de yarışmak için attılar

Atletizm Federasyonu, Seyfi Alanya Atmalar Kupası’na katılacak sporcuları belirlemek için seçme yarışları dün Atatürk Spor Kompleksi’nde yapılan yarışlarla tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu(TAF) tarafından 22-23 Şubat tarihlerinde Mersin’de Büyükler, U20, U18 ve U16 kategorilerinde düzenlenecek olan Seyfi Alanya Atmalar Kupasına katılacak olan isimleri belirlemek için düzenlenen seçme yarışlarında yer almak için atletler yarıştı. Baraj geçerek organizasyona katılmaya hak kazanacak atletler daha sonra açıklanacak.

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