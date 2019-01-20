Türkiye şampiyonu Taygun

Taygun Artan Özcihan, Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda 60 metrede Türkiye şampiyonu olurken, Türkiye Milli Takımı’ndan davet aldı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda yer alan ülkemiz atletlerinden Taygun Artan Özcihan, 60 metre branşında Türkiye şampiyonu oldu.

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen Türkiye U14 ve U16 Atletizm Şampiyonası’nda yer alan KKTC Atletizm Federasyonu kafilesi adına 60 metre branşında yarışan Taygun Artan Özcihan, 7.37’lik derecesi ile U16 kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Taygun'a bu başarısının ardından Türkiye Milli Takımı’ndan davet geldi.

Bir diğer atletimiz Nevin Oklu ise gülle atma branşında mücadele etti. Oklu elde ettiği 9.16’lık derecesi ile Türkiye 7’ncisi oldu.