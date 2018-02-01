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Türkiye Salon Şampiyonası'nda temsil edileceğiz

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Türkiye Salon Şampiyonası'nda temsil edileceğiz
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Atletizmde Turkcell Türkiye Salon Şampiyonası hafta sonu İstanbul'da, Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm Salonu'nda düzenlenecek.

Şampiyonada, 177 erkek, 84 kadın olmak üzere 261 sporcu yarışacak. Bir sporcu bayrak koşusu hariç en çok üç branşa katılabilecek. Sporcular, 60 metre, 60 metre engelli, 400 metre, 800 metre, 1500 metre, 3 bin metre, 3 adım atlama, uzun atlama, sırıkla atlama, yüksek atlama, gülle atma ve 4x400 metre kategorilerinde madalya arayacak. 

Türkiye genelinden katılımın olacağı organizasyonda, 63 sporcuyla İstanbul başı çekerken, KKTC'den de bir sporcu müsabakalarda yer alacak. 

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