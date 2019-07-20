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Türkiye ile Kıbrıs, Azerbaycan'da buluştu

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Türkiye ile Kıbrıs, Azerbaycan'da buluştu
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 21-27 Temmuz'da düzenlenecek 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) Türkiye ile Kıbrıs da katıldı.

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) tarafından iki yılda bir düzenlenen, 14-18 yaş aralığında, geleceğin yıldız sporcu adaylarının ilk kez bir Olimpik organizasyona katılma deneyimini yaşadığı Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin 15.'si, bu yıl 21-27 Temmuz'da Bakü ev sahipliğinde, 48 ülkeden 2500'ü aşkın sporcunun katılımıyla düzenleniyor. Türkiye'nin 9 spor dalında 126 sporcuyla mücadele edeceği Bakü 2019 EYOF'ta açılış töreni dün gerçekleştirdi.

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