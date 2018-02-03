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Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Yiğitcan’ı kutladı

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Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Dünya yedincisi olan Yiğitcan Hekimoğlu ve antrenörü Celal Keleş'i kutladı

Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Yiğitcan’ı kutladı
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Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye 4x100m Bayrak takımıyla finalde yarışıp Dünya yedincisi olma  başarısı gösteren Yiğitcan Hekimoğlu ve antrenörü Celal Keleş'i kutladı.

Kabulde başarılı sprinterimizin babası İbrahim Hekimoğlu ve annesi Aynur Hekimoğlu da hazır bulundu. Samimi ve sıcak bir  sohbet ortamda geçen kabulde Tümgeneral Yıldırım '' Ortaya konan çalışma ve elde edilen başarının hem Türkiye'de hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyük bir mutluluk ve gurur vesilesi olduğunu belirterek,  kendisinin de aynı duyguları hissederek yarışmaları heyecanla takip ettiğini belirtti. Ulaşılan başarının ülke gençlerine örnek teşkil edeceğini ve daha büyük başarılar için de motivasyon nedeni olacağına değinen Tümgeneral Yıldırım bu başarılara ulaşılmasında sporcu antrenör çalışmasının yanında ailelerin de büyük katkısının olduğunu belirtti  ve  tebriklerini iletti. ''     

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