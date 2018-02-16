Tuğba, Balkan Şampiyonası’nda piste çıkacak

Milli sporcumuz Tuğba Aydın, bugün İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılacak Balkan Şampiyonası Üç adım ve Uzun atlama branşlarında, Türkiye Milli Takımı adına yarışacak. Türkiye Milli takım kafilesine katılan Tuğba Aydın, üç adım branşında KKTC saat ile 14:00’te piste çıkacak.

Tuğba Aydın yarın ise yine İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılacak Indoor Cup‘da ise Üç Adım branşında yarışacak.

Atletizm Federasyon başkanı Hüseyin Eğitmen, Balkan Şampiyonası ve Indoor Cup‘da yarışacak olan Milli sporcumuz Tuğba Aydın’ı tebrik edip, başarılar diledi.