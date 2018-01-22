Milli atletimiz Tuğba Aydın, İstanbul’da kürsüye çıktı. İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılan Türkiye Büyük Kadınlar 4. Ruhi Sarıalp atlamalar yarışmalarında yarışan Milli sporcumuz Tuğba Aydın, üç adım branşında 13.02’lik derecesiyle 2. oldu. Tuğba Aydın, uzun atlama branşında ise, 5.85’lik derecesiyle 3. oldu.
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