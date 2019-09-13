Tüfekçi triatletleri, İskele'de kamp yaptılar

Tüfekçi Spor Kulübü İskele'de Triatlon Kampı ve Sprint Triatlon yarışı düzenledi. 4-8 Eylül tarihleri arasında Türkiye'den davet edilen 2. kademe Triatlon antrenörü eşliğinde 4 gün boyunca yüzme bisiklet ve koşu antrenmanları yapıldı.

Son gün ise Sprint mesafe (750 m yüzme, 20 km bisiklet ve 5 km koşu) triatlon yarışı düzenlendi. Sporcular kamp boyunca her gün, günde 2 antrenman olacak şekilde toplam 2 bisiklet antrenmanı, 3 koşu antrenmanı, 2 de açık su yüzme antrenmanı yaptılar.

Antrenmanların yanında koşu ve yüzme teknik çalışmaları, yüzmeden bisiklete ve bisikletten koşuya değişim alanı çalışmaları yapıldı. Her günün sonunda ise triatlon yarışları, antrenman bilgisi gibi konularda sunum ve video gösterimleri yapıldı.

Kampta 12 sporcu antrenman yaptı. 8 Eylül Pazar günü düzenlenen yarışa ise 20 triatlet katılım gösterdi.