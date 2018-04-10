Triatloncular başkan bekliyor

Hasan İLKER

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Girne Maratonu'na katılan Aspava triatloncuları, ülkemizde Triatlon Federasyonu'na başkan ve yönetim atanmamasına isyan ettiler.

Aramızda birçok yetenekli sporcular var ancak Triatlon Federasyonu'nda yönetim olmamasında dolayı yarışlar organize edilemiyor diyen sprocular, yetkililerin bir an önce Triatlon Federasyonu yönetimini ataması gerektiğine dikkat çektiler.

Ülkemizde yarışların olmaması bizleri olumsuz etkiliyor diyen triatletler, "Halk maratonlarına katılıp spor yapmaya çalışıyoruz; ama artık yarışmak istiyoruz." dediler.