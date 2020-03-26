Tazegül, Ogan’a formalarını hediye etti

Rekortmen atletimiz HakanTazegül, ülkemizin önde gelen spor adamlarından Ahmet Ogan’a yarışma formalarını hediye etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli koşu takımlarında yer alan rekortmen atletimiz Hakan Tazegül, ülkemizin önde gelen spor adamlarından Ahmet Ogan’a yarışma formalarını hediye etti.

Hakan Tazegül, Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadında yaptığı antrenman sonrasındaUluslararası 41.Trabzon Yarı Maratonu (21 Km) yol koşusu forması ile Güvenlik Kuvvetleri formalarını Ahmet Ogan’a verdi. Ahmet Ogan, hediyeler sonrasında Milli Atletimiz Hakan Tazegül'e teşekkür ederken, Tazegül ile gurur duyduğunu kendisine iletti.