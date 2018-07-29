Taygun Derviş'ten İzmir’de büyük başarı

İzmir’de düzenlenen Naili Moran'da Yaş Grupları Atletizm yarışmalarında piste çıkan yıldız atletlerimiz başarılı sonuçlar elde ettiler. Yıldız atletlerimizden Taygun Derviş, 14 yaş grubunda katıldığı 3 branşta birinciliği elde etti.

Taygun 100 m, 200 m ve uzun atlama branşlarında 1. olarak üç branş toplamı sonunda genel birinciliği elde etti.. Yüksek atlamada Tezer Tayanç 1. olurken, 15 yaş kızlarda 10 metrede Petek Öztürk 2., 80 metre Engelli’de de Selvihan Dural 3. oldular.

İzmir Naili Moran

1.Gün Sonuçlar

14 yaş erkekler

100 m

Taygun Derviş 11.88 (1.)

Tezer Tayanç 13.21 (10.)

Yüksek Atlama

Tezer Tayanç 1.55 (1.)

15 yaş kızlar

100 m

Petek Öztürk 14.19 (2.)

80 m Engelli

Selvihan Dural 14.69 (3.)

2.Gün Sonuçlar

14 yaş erkekler

Uzun Atlama

Taygun Derviş 5.44 (1.)

200 m

Taygun Derviş 23.79 (1.)

15 yaş kızlar

Uzun Atlama

Selvihan Dural 4.57 (6.)

Petek Öztürk 4.50 (7.)

200 m

Selvihan Dural 30.07 (3.)

Petek Öztürk 30.98 (5.)

Genel Sıralama

14 yaş erkekler

Taygun Derviş (2004 Erkekler 1.)

Tezer Tayanç (2004 Erkekler 12.)

15 yaş kızlar

Selvihan Dural (2003 Kızlar 7.)

Petek Öztürk (2003 Kızlar 9.)

Kafile başkanı Halil Samani ve antrenör Berk Tuna sporcularımıza eşlik etmişlerdir.