Taygun Derviş'ten İzmir’de büyük başarı

İzmir’de düzenlenen Naili Moran'da Yaş Grupları Atletizm yarışmalarında piste çıkan yıldız atletlerimiz başarılı sonuçlar elde ettiler. Yıldız atletlerimizden Taygun Derviş, 14 yaş grubunda katıldığı 3 branşta birinciliği elde etti.
Taygun 100 m, 200 m ve uzun atlama branşlarında 1. olarak üç branş toplamı sonunda genel birinciliği elde etti.. Yüksek atlamada Tezer Tayanç 1. olurken, 15 yaş kızlarda 10 metrede Petek Öztürk 2., 80 metre Engelli’de de Selvihan Dural 3. oldular.
İzmir Naili Moran
1.Gün Sonuçlar
14 yaş erkekler
100 m
Taygun Derviş 11.88 (1.)
Tezer Tayanç 13.21 (10.)
Yüksek Atlama
Tezer Tayanç 1.55 (1.)
15 yaş kızlar
100 m
Petek Öztürk 14.19 (2.)
80 m Engelli
Selvihan Dural 14.69 (3.)
2.Gün Sonuçlar
14 yaş erkekler
Uzun Atlama
Taygun Derviş 5.44 (1.)
200 m
Taygun Derviş 23.79 (1.)
15 yaş kızlar
Uzun Atlama
Selvihan Dural 4.57 (6.)
Petek Öztürk 4.50 (7.)
200 m
Selvihan Dural 30.07 (3.)
Petek Öztürk 30.98 (5.)
Genel Sıralama
14 yaş erkekler
Taygun Derviş (2004 Erkekler 1.)
Tezer Tayanç (2004 Erkekler 12.)
15 yaş kızlar
Selvihan Dural (2003 Kızlar 7.)
Petek Öztürk (2003 Kızlar 9.)
Kafile başkanı Halil Samani ve antrenör Berk Tuna sporcularımıza eşlik etmişlerdir.