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Taygun Derviş, Ankara’da kürsüde

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Taygun Derviş, Türkiye U18 Atletizm Şampiyonasında 200 metre branşında yarışırken, serisinde birinci, final yarışında ise genel klasmanda üçüncü olup kürsüye çıktı

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Taygun Derviş, Ankara’da kürsüde
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Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Türkiye U18 Atletizm Şampiyonası Ankara’da 12-13 Haziran tarihleri arasında düzenlendi. Ali Naili Moran Atletizm Pisti’nde düzenlenen şampiyonada ülkemiz atletlerinden Taygun Derviş Özcihan 400 ve 200 metre branşlarında yarıştı. Özcihan’a idareci ve antrenör olarak Mahmut Koral eşlik etti.

Şampiyonanın ilk gününde 400 metre branşında yarışan Özcihan, elde ettiği 52,68’lik derece ile serisinde birinci olurken genel klasmanda 18’inci oldu.

Özcihan şampiyonanın ikinci gününde 200 metre branşında yarıştı. Sabah gerçekleşen elemelerde 22,68’lik derecesi ile serisinde birinci olan Özcihan, final yarışında 22,38’lik derecesi ile genel klasmanda üçüncü oldu.

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