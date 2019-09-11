Tatar, Yiğitcan'a olimpiyatlar yolunda başarı diledi

Başbakan Ersin Tatar, Yiğitcan Hekimoğlu’nu kabul ederek Tokyo Olimpiyatları yolunda başarılar diledi

Başbakan Ersin Tatar milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu’nu kabul ederek Tokyo Olimpiyatları yolunda başarılar diledi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakanlık’ta gerçekleştirilen kabulde konuşan Başbakan Ersin Tatar, Yiğitcan’ın disiplinli çalışmalarla tüm Kıbrıs Türk halkının gururu olduğunu dile getirerek “Uluslararası alanda gösterdiğiniz başarılar önemli. Başarıların devamı için disiplin ve hırsla çalışmalarınızı takip ediyorum. Elde edilen başarılar bizler için çok önemlidir. Uluslararası alanda elde ettiğiniz başarılarla gururumuz oldunuz” dedi.

Başbakan Ersin Tatar Yiğitcan Hekimoğlu’nun elde ettiği başarıların diğer gençlere hedef olduğunu kaydederek “ Ambargolar altında olan bir ülkede, yaşayan gençlerimiz için bu başarılar büyük hedefler ortaya koymaktadır. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

“Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyoruz”

Milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu ise, 2017 Yılında Londra’da Dünya Şampiyonasına katıldıklarını ve kürsüde yer aldıklarını hatırlatarak 20-25 gün sonra Tokyo Olimpiyatları için çok önemli bir yarışmaya katılacaklarını söyledi.

Hekimoğlu “hedefimiz Tokyo Olimpiyatları’na gidebilmek ve orada kürsüye çıkabilmek. Bunu başarabilirsek bundan büyük gurur duyarım” dedi.

Yiğitcan Hekimoğlu Kıbrıs Türk halkını uluslararası alanda temsil etmekten büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirterek destekleri için Başbakan Ersin Tatar’a teşekkür etti.

Hekimoğlu, 2017 Yılında Londra’da Dünya Şampiyonası’nda ünlü atlet Usian Bold ile koştuğu yarışta verdiği asker pozu ile çekilen fotoğrafını Başbakan Ersin Tatar’a hediye etti.