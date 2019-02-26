Savaşkan hedeflerini Samani’ye anlattı

Yüksek atlamada rekortmen atlet Buse Savaşkan, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani’yi ziyaret etti

Buse Savaşkan: Hedefim İsveç’te katılacağım U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda kürsüde yer almak. Uzun vadede 2024 Olimpiyat Oyunlarında yer almayı amaçlıyorum

Atletizm Federasyonu’na bağlı atletlerden Buse Savaşkan, federasyon başkanı Halil Samani’yi ziyaret etti.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yer alan ziyarette Savaşkan bu yaz katılacağı 12’nci U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda hedefinin kürsü olduğunu belirtti.

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani ziyarette yaptığı konuşmada sporcuların devlet tarafından düzenli desteklenmesi halinde hem derecelerin hem de başarıların artacağına inandığını kaydetti. Buse’ye başarılarının devam etmesini dileyen Samani, her zaman kendisine destek olacaklarını ifade etti.

Avrupa Şampiyonası barajını geçti

2018 yılında Türkiye Büyükler Şampiyonasında yüksek atlama branşında 1,79’luk derecesi ile yeni KKTC gençler rekorunun sahibi olan Savaşkan, elde ettiği bu derecesi ile 11-14 Temmuz 2019 tarihleri arasında İsveç’te düzenlenecek olan U23 Avrupa Şampiyonası barajını geçerek bu organizasyona katılmaya hak kazandı.

2019 yılına iyi başladı

Buse Savaşkan 2019 yılına da oldukça iyi bir başlangıç yaptı. İstanbul’da düzenlenen Salon Deneme Yarışlarında 1,77’lik derecesi ile kendisinin bu sezon en iyi derecesine imza atan Savaşkan, Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda 1,74’lük derecesi ile üçüncü olma başarısı gösterdi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası’nda da mücadele eden Savaşkan, 1,76’lık derecesi ile üçüncü olarak ödül almaya hak kazandı.

Savaşkan: “Hedefim İsveç’te kürsü”

Son iki yıldır Girne Amerikan Üniversitesi öğrencisi ve sporcusu olan Buse Savaşkan, Halil Samani’yi ziyaretinde hedefinin bu yaz İsveç’te katılacağı 12’nci U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda kürsü olduğunu belirtti. Atletizm kariyerinde hedeflerinden bir tanesinin yüksek atlama branşında 2 metreyi geçmek olduğunu ifade eden Savaşkan, bir diğer hedefinin ise 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılmak olduğunu söyleyerek federasyona kendisine yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.

Samani: Devlet düzenli olarak desteklemeli

Ziyarette konuşan KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani, sporcuların devlet tarafından düzenli olarak desteklendiği takdirde hem derecelerinin, hem de başarılarının artacağına inandığını belirtti. “Ödül yönetmeliğinin hayata geçmesi ve sporcuların desteklenmesi, başarıları ve sporcu sayısını arttıracaktır” diyen Samani, “Sporcumuza başarılarının devamını dilerim. Her zaman kendisine destek olacağız” açıklamasını yaptı.