Samani: Spor Dairesi atletizmi hiçe saydı

Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani, Başbakanlık Spor Dairesinin atletizmi hiçe sayıp, yarı yolda bıraktığını açıklarken, bütçeleri için 420 bin TL talepte bulunmalarına rağmen 220 bin TL olan mevcut bütçelerinin, 100 bin TL’ye düşürüldüğünü açıkladı

Atletizm Federasyonu 2019 yılını yoğun faaliyet programı ile geride bıraktı. Düzenlenen yerel organizasyonların yanı sıra atletler Türkiye’deki çeşitli organizasyonlara katılarak başarılı sonuçlar elde ettiler.

Yurt içinde düzenlenen eğitim ve hakem seminerlerinin yanı sıra IAAF Athletic Kids programı tüm ilçelerde düzenlenerek final organizasyonu ile çocuk atletizminin yaygınlaşması adına önemli adımlar atıldı. Ayrıca sürat koşuları, uzun atlama ve üç adım atlama branşında düzenlenen seminerde uzun atlama branşında dört kez dünya şampiyonu olmuş, olimpiyat eski şampiyonu ABD’li eski atlet Dwight Phillips adamıza gelerek katılımcılara eğitim verdi.

Ayrıca bir dönem ülkemizde atletizm antrenörlüğü yapan, Suudi Arabistan ve Umman gibi ülkelerin baş antrenörlüğünü yapmış bir isim olan Ariyo Taiwo’nun yanı sıra ülkemiz elit atleti Yiğitcan Hekimoğlu ile birçok uluslararası başarıya imza atan antrenör Celal Keleş de yer alarak eğitim verdi.

Federasyon bu yıl bir ilki gerçekleştirerek 1. Çocuk Atletizmi Şenliği düzenledi. Bu bağlamda Nisan ayında ilk olarak bölgelerdeki eğitmenlere IAAF Athletics Kids programı kapsamında eğitim verildi. Ayrıca eğitimler için malzeme yardımı yapıldı. Bölgelerde düzenlenen şenliklerin tamamlanmasının ardından Lefkoşada “Hepimiz Şampiyonuz” sloganıyla1. Çocuk Atletizmi Şenliği düzenlendi.

2019 yılında Türkiye’de yapılan yarışmalarda KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletler katılım göstererek başarılı sonuçlar elde etti. Atletler İstanbul, Bursa, Mersin, Ankara, İzmir ve Antalya’da düzenlenen organizasyonlara katıldı. Bu organizasyonlarda toplam 69 farklı derece elde edilirken, 12 birincilik, 11 ikincilik ve 10 üçüncülükle atletler kürsüde yer alındı.

Yıl içerisinde ülkemizde düzenlenen iki maratona KKTC Atletizm Federasyonu’nun girişimi ile Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) onayı belgesi alındı. 14 Nisan 2019’da düzenlenen Turkcell Girne Maratonu’nun 21 kilometre yarı maraton parkuru IAAF tarafından onaylandı. Ayrıca 20 Ekim 2019 tarihinde düzenlenen Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’nun 10, 21 ve 42 kilometreleri kapsayan IAAF onay belgesi takdim edildi.

Federasyon yıl içerisinde birçok organizasyon düzenledi. Ayrıca KTFF hakemlerinin testlerine katkı sağlandı.

Samani: Spor Dairesi atletizme ceza kesti

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani, 2019 yılının değerlendirmesini yaptı. Geride bıraktığımız yılda federasyon olarak atletizm tarihinde tüm yaş gruplarında yarışlar yapıldığını, Türkiye’ye ilk defa bu kadar çok sporcumuzun giderek yarıştığını belirten Samani, “Hemen hemen Türkiye’de yapılan tüm seçmelere çocuklarımız ülkemizdeki elemeleri geçerek katılım gösterdi. O yüzden atletizmde en çok yarışın yapıldığı dönem bu dönemdir” ifadelerini kullandı.

“Başbakanlık Spor Dairesi’ne 2019 yılı bütçesi için 420 bin TL talepte bulunduk. 220 bin TL olan mevcut bütçemiz 100 bin TL’ye düşürüldü. Faaliyeti olmayan federasyonlara bu rakam verilirken, birçok faaliyetimiz olmasına rağmen bütçemizin düşürülmesine anlam veremedik. Bütçenin düşürmesine rağmen tüm organizasyonlarımızın destekleneceği sözünü aldık. Ancak bugün oldu halen daha bir organizasyonumuz Spor Dairesi tarafından desteklenmedi. Verilen tüm sözler havada kaldı. Kısaca Başbakanlık Spor Dairesi tüm sporların temeli olan atletizmi hiçe saydı, yarı yolda bıraktı” diyen Samani şunları belirtti:“Tamamen Atletizm Federasyonu kendi öz kaynağı ve sponsor destekleri ile ayakta durdu ve bu organizasyonları tamamladı. Biz yönetim kurulu olarak hala Spor Dairesi tarafından atletizme kesilen bu cezanın cevabını bekliyoruz. Bütçenin bu kadar organizasyona rağmen neden düşürüldüğü bize söylenmiş değiller. 2019 yılı başındaki hükümet bize siz organizasyonları yapın, bize getirin, biz size katkı yapacağız dedi, yapmadı. Bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz IAAF Çocuk Atletizmi projesinde Spor Dairesi sadece malzeme yardımı yaptı. Otobüsler, eğitimciler, kısaca her şeyi biz federasyon olarak üstlendik, alnımızın akı ile de başarı ile tamamladık.”

Bu yıl ilk kez düzenlenen IAAF Çocuk Atletizmi Projesi’nin önemine vurgu yapan Halil Samani, “Çocuk Atletizmi Projesi desteklenmesi halinde ülke sporuna önemli katkı sağlayacak. 3-5 yıl içerisinde Karpaz’dan Lefke’ye kadar tüm okullarımız bu program içerisinde yer alacak ve bu sürede proje ülke sporunun tüm branşlarına katkı sağlayacak. Yeni bütçenin bu organizasyonlar göz önünde bulundurularak hazırlanmasını temenni ediyorum. Yeni projelere kulüplerimizin desteği ile daha iyi yerlere geleceğiz” dedi.

“Federasyon bütçesi çok büyük denilerek organizasyonlardan çıkartılıyoruz”

Halil Samani, atletizme ek bütçe ayrılacağı için Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’ndan çıkarıldıklarını, iki yıldır aralık ayında Uluslararası Atletizm Oyunları’nın yapılması için fizibilite çalışmasını tamamlayıp vermelerine rağmen Spor Dairesi’nden hiçbir cevap alamadıklarını belirterek,“Sonunda federasyonun bütçesi çok büyüktür denilerek biz bu organizasyonlardan çıkartılıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Federasyonlar ötekileştiriliyor”

Spor Dairesi’ne başarılı sporcular için ödüllendirme şekillerini anlattıklarını belirten Samani, kendilerinden habersiz sporcuların başka yollardan çağrılarak ufak miktarlarda ödüllendirildiğini, federasyonların da bundan dolayı ötekileştirildiğini vurguladı. Samani, “Çocuklar sonra federasyondan da bir şeyler bekliyor. Ama bu defa federasyon onlara bir şey veremiyor. Bizim girişimimizle çocuklara bir şeyler veriliyor ama bu durumda çocuklar federasyon bizi ödüllendirmiyor demeye başladı. Ödüllendirmenin federasyon ve kulüpler üzerinden yapılması sporcuların motivasyonunu arttıracaktır. Yoksa bizden sonra gelecek olanları da bu durum kötüye itecek” açıklamasını yaptı.

“Kulüp ve sporcuları mağdur etmemek için bütçeye göre program çıkaracağız”

2020 yılına yine hızlı başlayacaklarını belirten Samani, “Ocak ayının ilk haftasında yine Türkiye seçmelerimiz var. Fakat bu yıl bütçe sıkıntısına gireceğiz. Geçtiğimiz yıl bizi destekleyen insanlar bu yıl da bizi destekleyecek diye bir şey yok. Ocak, Şubat ve Mart aylarında Türkiye salon seçmelerimiz var. Programımız çok yoğun. Biz bunu önceden Spor Dairesi’ne bildirdik. Fakat verilecek bütçeye göre bir program çıkaracağız. Ne kulüplerimizi ne de sporcularımızı mağdur etmek istemiyoruz” dedi.

“Devlet, Yiğitcan ve Buse’nin desteklenmesi adına yeterli olmadı”

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani, “Ülkemiz atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu Avrupa barajını geçerek Türkiye 4x100 metre bayrak takımı ile Japonya’ya Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası’na katıldı. Adından Doha’da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda yer aldı. Buse Savaşkan Türkiye Milli Takımı ile Balkan Şampiyonası’na katıldı. Ayrıca İsveç’te Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası’nda yarıştı. Onlarla gurur duyduk. Ancak devlet olarak bu sporcularımızın desteklenmesi adına yeterli olmadık. Biz bu elit sporcularımızı alttan gelen sporcularımıza örnek olarak göstermek istiyoruz. Ama gösteremiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Atletlerimizden Adem Çavuşoğlu Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası’nda cirit atma branşında KKTC büyükler rekoru kırdı. Tuğba Aydın uzun atlama branşında KKTC rekoru kırdı. Birçok sporcularımız Türkiye’de birincilikler elde etti” diyerek sözlerini sürdüren Samani, “Bu isimleri kulüplerimizle beraber Spor Dairesi’ne götürmemize rağmen devam edilebilmeleri için onlara hiçbir ödül verilmedi. Bu çocuklar bu yıl yine Türkiye’de kürsü yapacaklar” dedi.

“Bu hatanın telafi edileceğine inancımız tamdır”

“Girne ve Lefkoşa maratonlarının uluslararası sertifikaya kavuşturulmasını ve IAAF kurallarında yapılmasını sağladık. Bu bir milattır” diyerek sözlerini sürdüren Samani, “Şu an ülkemizde 42, 21 ve 10 kilometrelik uluslararası onay belgeli parkurlarımız var” açıklamasını yaptı. Samani, “Bize çıkarılan 100 bin liralık bütçe ile ancak hakem parası ödenirken, biz bu yıl 380 – 420 bin liralık iş yaptık. Bu bağlamda bize destek veren KKTC Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık Spor Dairesi, Limasol Türk Kooperatif Bankası, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Tüfekçi Ltd’e teşekkürlerimizi sunarız.

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın sporun temeli olan atletizme yapılan bu hatayı telafi edeceğine inancımız tamdır. 2020 yılı ülkemize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.