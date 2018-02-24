Samani onay aldı

Atletizm Federasyonu olağan genel kurulu bugün Atletizm Federasyonu Hasan Ruso Lokalinde yapıldı. Faaliyet ve mali raporların okunarak onaya sunulmasının ardından başkanlık seçimine geçildi. Başkanlık seçimi için tek aday olan Halil Samani genel kurula katılanlardan onay alarak Federasyonun yeni, başkanı oldu. Samani genel kurula hitaben yaptığı konuşmada Federasyonu bulunduğu yerden daha ileriye taşıyabilmek için çalışacağını belirterek katkı koyan herkese teşekkür etti.