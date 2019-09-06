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Rekortmen atlet, futbolcu olma yolunda

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800 metre olimpiyat ve dünya şampiyonu rekortmen kadın atlet Caster Semenya, yeşil sahalara göz kırptı. Ulusalararası Atletizm Federasyonu'nun kararıyla artık 800 metrede yarışamayacak olan Güney Afrikalı atlet, yeni bir kariyer planlıyor

Rekortmen atlet, futbolcu olma yolunda
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800 metrede son yıllara damga vuran Caster Semenya, futbolcu olma yolunda.

Testesteron seviyesi nedeniyle 800 metrede yarışma şansını kaybeden Güney Afrikalı atlet, ülkesinin JVW kulübüyle anlaşma imzaladı.

2 kez olimpiyat şampiyonu olan dünya rekortmeni Semenya, "Takımın bana sağladığı bu sevgi ve desteğe minnettarım. Yeni çıktığım bu yolculuğu merakla bekliyorum. Takıma elimden gelen katkıyı yapmaya çalışacağım" dedi.

Küçük yaşlarda futbol oynayan 28 yaşındaki isim, takımla ilk antrenmana çıktı.

Güney Afrikalı sporcu, transfer dönemi kapandığı için bu sezon top koşturamayacak.

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