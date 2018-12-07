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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Ramil Guliyev'e "yılın atleti" ödülü

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Balkan Atletizm Federasyonları Birliği (ABAF), "yılın erkek atleti" ödülünü milli sporcu Ramil Guliyev'e verdi

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Ramil Guliyev'e "yılın atleti" ödülü
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Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, ABAF'ın Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen galasında, Ramil Guliyev'in "yılın erkek atleti" ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, dünya ve Avrupa şampiyonu Guliyev'in, ödülünü ABAF Başkanı Dobromir Karamarinov ile ABAF Başkan Yardımcısı ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'dan aldığı belirtildi.

Bu yıl Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Guliyev, Türkiye rekorunu 19.76'ya indirirken, şampiyona rekoru da kırmıştı.

Törende "yılın kadın atleti" ödülünü Yunan üç adımcı Paraskevi Papachristou, "yılın genç erkek atleti" ödülünü Ukrayna'dan Mikhaylo Kokhan, "yılın genç kadın atleti" ödülünü de Bulgar Alexandra Nacheva aldı. 

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