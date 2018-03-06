Piste YDK damgası

Liselerarası Atletizm Yarışları’nda Yakın Doğu Koleji hem kızlarda hem de erkeklerde günü birinci sırada tamamlayarak şampiyon olurken, Yakın Doğu Koleji’nden Sude Kadıoğlu kızlar gülle atmada yeni rekorun da sahibi oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Liselerarası Atletizm Yarışları dün tamamlandı. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda gerçekleşen yarışların ikinci gününde de Yakın Doğu Koleji hem kızlarda hem de erkeklerde günü birinci sırada tamamlayarak şampiyon oldu. Dün yapılan ikinci gün yarışlarında ayrıca Yakın Doğu Koleji’nden Sude Kadıoğlu kızlar gülle atmada 11,90’lık derecesiyle yeni rekorun da sahibi oldu. Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi. Kızlar Yakın Doğu Koleji Kurtuluş Lisesi The American College Erkekler Yakın Doğu Koleji Lapta Yavuzlar Lisesi Kurtuluş Lisesi