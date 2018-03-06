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Piste YDK damgası

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Liselerarası Atletizm Yarışları’nda Yakın Doğu Koleji hem kızlarda hem de erkeklerde günü birinci sırada tamamlayarak şampiyon olurken, Yakın Doğu Koleji’nden Sude Kadıoğlu kızlar gülle atmada yeni rekorun da sahibi oldu

Piste YDK damgası
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Liselerarası Atletizm Yarışları dün tamamlandı.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda gerçekleşen yarışların ikinci gününde de Yakın Doğu Koleji hem kızlarda hem de erkeklerde günü birinci sırada tamamlayarak şampiyon oldu. Dün yapılan ikinci gün yarışlarında ayrıca Yakın Doğu Koleji’nden Sude Kadıoğlu kızlar gülle atmada 11,90’lık derecesiyle yeni rekorun da sahibi oldu. Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

Kızlar

Yakın Doğu Koleji                

Kurtuluş Lisesi                      

The American College                      

Erkekler

Yakın Doğu Koleji

Lapta Yavuzlar Lisesi

Kurtuluş Lisesi          

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