Piste YDK damgası

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Liselerarası Atletizm Yarışları dün tamamlandı.
Lefkoşa Atatürk Stadı’nda gerçekleşen yarışların ikinci gününde de Yakın Doğu Koleji hem kızlarda hem de erkeklerde günü birinci sırada tamamlayarak şampiyon oldu. Dün yapılan ikinci gün yarışlarında ayrıca Yakın Doğu Koleji’nden Sude Kadıoğlu kızlar gülle atmada 11,90’lık derecesiyle yeni rekorun da sahibi oldu. Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.
Kızlar
Yakın Doğu Koleji
Kurtuluş Lisesi
The American College
Erkekler
Yakın Doğu Koleji
Lapta Yavuzlar Lisesi