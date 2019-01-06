KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen eğitim seminerinde ikinci gün tamamlanırken, Olimpiyat şampiyonu Dwight Phillips deneyimlerini aktardı

Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen ve dünyaca ünlü ABD’li eski uzun atlamacı Dwight Phillips’in eğitmen olarak yer aldığı sürat koşuları, uzun atlama ve üç adım atlama branşları ile ilgili seminerin ikinci günü dün tamamlandı. Seminerin ikinci günü sabah seansı Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan teorik çalışma ile başladı. Ardından öğleden sonra Atatürk Stadı’nda düzenlenen Türkiye Salon Seçme Yarışları izlenerek ikinci gün sona erdi.

Atatürk Stadı’nda Phillips’e büyük ilgi

Kariyerinde uzun atlama branşında 1 olimpiyat ve 4 Dünya şampiyonluğu bulunan Dwight Phillips seminerin ikinci gününde katılımcıları bilgilendirdi. Phillips sabah oturumunda ‘Uzun Atlama ve Üç Adım Atlamada Teknik Antrenman Eğitimi’ ile ‘Üç Adım ve Uzun Atlamalarda Soru – Cevap’ konu başlığında sunum gerçekleştirdi. Oturumların ardından Phillips’e ve Taiwo Ariyo’ya seminere katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Öğleden sonra ise Atatürk Stadı’nda Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası için yapılan eleme müsabakaları izlendi. Phillips müsabakalarda yer alanlar tarafından büyük ilgi görürken, fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı.

Bugün adadan ayrılacak

İki gün seminerde eğitimci olarak yer alan Dwight Phillips bugün adadan ayrılacak. Boş geçilecek bugünün ardından yarın ve Salı günü yapılacak oturumların ardından seminer sertifika takdimi ile sona erecek.