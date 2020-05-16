Olimpiyat oyunlarının ertelenme maliyeti

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin, Tokyo 2020 hakkında yaptığı ek maliyet açıklamasının ardından gözler ev sahibi ülkeye çevrildi. Bu kapsamda 650 milyon dolar alacak Japonya, henüz nasıl bir harcama yapacağını bilmiyor

Tarihte ilk kez ertelenen Olimpiyat Oyunları, ek maliyet konusunu gündeme getirdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, organizasyonun yeniden düzenlenmesi için 800 milyon dolarlık ödeme yapabileceklerini açıklamıştı.

Komite bu bütçenin 650 milyon dolarını ev sahibi ülkeye ayırırken, Japon yetkililer; Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin parayı harcama konusunda nasıl bir plan yaptığından habersiz olduklarını söyledi.

Tokyo 2020'nin CEO'su Toshiro Muto, henüz maliyet dökümünü görmediklerini ifade ederek, "Bu paranın nereye gideceği hakkında hiçbir fikrimiz yok. Neden 650 milyon dolar olduğu konusunda da... Korkarım bunu IOC'ye sormanız gerekecek" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Japon hükumeti Mart ayında ortaklaşa aldıkları kararla oyunların ertelenmesine karar vermişlerdi.