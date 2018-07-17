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Okan Baysan, bayrağı için koştu

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Londra’nın merkezinde yapılan 10 km koşusunda, 12 binden fazla koşucunun arasında yer alan Kıbrıslı Türk Okan Baysan, yarışa KKTC bayrağıyla katılmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi

Okan Baysan, bayrağı için koştu
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Hasan İLKER

Geleneksel olarak Londra’nın merkezinde yapılan 10km koşusu bu yıl da geçtiğimiz Pazar  günü Virgin Sport sponsorluğunda ve ASICS ana partneri organizasyonuyla gerçekleşti.

Aralarında Kıbrıslı Türk Okan Baysan’ın da bulunduğu 12,000’den fazla koşucunun katıldığı yarış, 30 derece hava sıcaklığında ama mükemmel bir organizasyonla başarıyla tamamlandı.

Koşuyu 49:08’lik dereceyle 1350. sırada tamamlayan Okan Baysan, şunları söyledi:

“İngiltere’de uzun yıllar yaşayan bir Kıbrıslı Türk olarak, Türkiye, Hindistan, Galler, Filistin ve Lesotho ülkelerini temsilen arkadaşlarla beraber yarışmaktan ve kendi kimliğimiz ve bayrağımızla katılmaktan büyük gurur duydum. Böylelikle hem farkındalığı artırmış olup hem de spor etkinlikleriyle diğer ülkelerin arasına katılarak kimliğimizi bir kez daha dünyayla buluşturmaktan mutlu oldum.”

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